У США планують спростити процедуру виведення на фармринок генериків

Підкомітет нижньої палати конгресу США наступного тижня розгляне законопроект, покликаний прискорити вихід на американський ринок генериків, пише Reuters з посиланням на слова конгресмена Грегорі Уолдена (Greg Walden). Законопроект підтримується обома партіями.

Читайте такожСвітовий фармацевтичний ринок позитивно відреагував на обрання Трампа президентом СШАЗгідно з документом, Адміністрація з продуктів і ліків США (FDA) буде зобов'язана в пріоритетному порядку розглядати заяви на реєстрацію дженериків, нестача яких спостерігається на ринку.

«Президент Дональд Трамп дав ясно зрозуміти, що він має намір посилити конкуренцію на ринку ліків для зниження їх вартості. Дана міра спрямована саме на це», - заявив Григорій Уолден. Він додав, що на розгляді FDA величезна кількість заявок на реєстрацію дженериків, а законопроект дозволить зробити цей процес більш прозорим.

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Два дні тому Трамп зустрівся з керівниками найбільших фармвиробників і закликав їх знизити ціни на свою продукцію. Він звернув увагу, що уряд змушений платити «астрономічні» суми за лікарські препарати, що надаються за програмами охорони здоров'я літнім і бідним пацієнтам, а також інвалідам.