Часте вживання парацетамолу руйнує печінку - вчені

Результати роботи дозволяють зрозуміти, як саме орган реагує на перевищення дозування популярного препарату, пише ScienceDaily.

Читайте такожПрийом парацетамолу під час вагітності впливає на розвиток гіперактивності у дитиниВ даний час парацетамол є основною причиною розвитку печінкової недостатності серед жителів Європи. Щоб зрозуміти причину такого руйнівного дії парацетамолу на клітини печінки, автори роботи провели ряд експериментів з тканинами печінки мишей.

Вчені виявили, що парацетамол ушкоджує так зване щільне з'єднання між суміжними клітинами, при якому клітинні мембрани максимально зближені, а мыжмембранний простір відсутній. При порушенні даного виду міжклітинного з'єднання пошкоджується структура тканин печінки, клітини не можуть нормально функціонувати і гинуть.

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Подібний характер пошкодження тканин печінки вже був помічений при розвитку гепатиту, цирозу і раку печінки, проте до теперішнього часу не його не пов'язували з проявами токсичності парацетамолу.

Автори роботи мають намір продовжити свої експерименти вже з тканинами печінки людини. Вони сподіваються, що результати їх робіт дозволять розробити методи нейтралізації руйнівного впливу парацетамолу.