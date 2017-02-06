Часте вживання парацетамолу руйнує печінку - вчені
Вчені з Единбурзького університету описали механізм руйнівного впливу парацетамолу на клітини печінки.
Результати роботи дозволяють зрозуміти, як саме орган реагує на перевищення дозування популярного препарату, пише ScienceDaily.
Читайте такожПрийом парацетамолу під час вагітності впливає на розвиток гіперактивності у дитиниВ даний час парацетамол є основною причиною розвитку печінкової недостатності серед жителів Європи. Щоб зрозуміти причину такого руйнівного дії парацетамолу на клітини печінки, автори роботи провели ряд експериментів з тканинами печінки мишей.
Вчені виявили, що парацетамол ушкоджує так зване щільне з'єднання між суміжними клітинами, при якому клітинні мембрани максимально зближені, а мыжмембранний простір відсутній. При порушенні даного виду міжклітинного з'єднання пошкоджується структура тканин печінки, клітини не можуть нормально функціонувати і гинуть.
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Подібний характер пошкодження тканин печінки вже був помічений при розвитку гепатиту, цирозу і раку печінки, проте до теперішнього часу не його не пов'язували з проявами токсичності парацетамолу.
Автори роботи мають намір продовжити свої експерименти вже з тканинами печінки людини. Вони сподіваються, що результати їх робіт дозволять розробити методи нейтралізації руйнівного впливу парацетамолу.