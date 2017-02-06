Голковколювання ефективне при лікуванні депресії та хронічного болю - дослідження

Професор Х'ю МакФерсон, спільно з вченими з Великої Британії і США, проаналізував результати 29 клінічних випробувань (18 000 пацієнтів), в яких проведено порівняння результатів звичайного медикаментозного лікування хронічного болю в шиї, поясниці, голові і коліні, і такого ж лікування, доповненого голковколюванням, пише Journals Library.

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Вчені встановили, що додаткове застосування голковколювання, порівняно з одним тільки стандартним медичним обслуговуванням, значно скоротило кількість головного болю і нападів мігрені, а також зменшило вираженість болю в шиї і попереку.

Експертиза клінічних спостережень (755 пацієнтів) щодо використання акупунктури при лікуванні депресії антидеприсантами також виявила її ефективність.

Додаткове застосування голковколювання у пацієнтів з традиційним медикаментозним лікуванням значно зменшувало серйозність депресій і цей ефект зберігався до 12 місяців після лікування. Професор МакФерсон вважає, що виявлена дієвість додаткового призначення пацієнтам голковколювання знижує вираженість болю, поліпшує настрій і може дозволити зменшити дозу лікарських препаратів, які часто можуть мати небажані побічні ефекти.