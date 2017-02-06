Pfizer може продати частину прав на лікарські препарати
15:07, 06 лютого 2017Зарубіжні новини
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Компанія Pfizer розглядає можливість продажу ряду медикаментів для лікування серцево-судинних та урологічних захворювань, а також засобів для надання первинної допомоги.
Pfizer позбавиться ліків, 40% продажів яких припадає на США і 45% - на ЄС / ru-trade.info
Дана міра покликана оптимізувати портфель лікарських засобів виробника. За даними джерел, знайомих із ситуацією, від операції з продажу деяких препаратів, сукупні річні продажі яких складають 700 млн доларів, Pfizer може отримати понад 2 млрд доларів, повідомляє Bloomberg.
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Найімовірніше, Pfizer позбудеться лікарських засобів, 40% продажів яких припадає на США і 45% - на ЄС. Представники компанії від коментарів відмовилися, повідомляє Bloomberg.
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