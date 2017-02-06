Вчені назвали ще одну причину вікового зниження когнітивних здібностей

Виявлено зв'язок між рівнем концентрації ГАМК у лобовій корі (відділ головного мозку забезпечує пізнавальну та інші важливі сторони інтелекту) і когнітивними здібностями у літніх людей, пише Alpha Galileo.

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Група дослідників із Флоридського університету (США) на чолі з Рональдом Коеном визначила рівень ГАМК (гамма-аміно масляна кислота - основний тормозний медіатор мозку) у 94 здорових літніх людини (середній вік 73 років) у лобній і потиличній ділянках кори. Учасники експерименту пройшли Монреальський тест з оцінки пізнавальної здатності.

Вчені виявили зниження рівня ГАМК протягом життя у здорових людей. Рівень ГАМК зменшувався з віком в обох ділянках кори. Однак кореляція між зниженими концентраціями GABA і низькими оцінками тесту виявлено тільки для лобової кори. Для потиличної області кори подібний зв'язок не виявлено.

Результати дослідження допомагають зрозуміти потенційну роль вікового зменшення гальмівного медіатора при зниженні когнітивних здібностей і припустити, що зниження лобових концентрацій ГАМК може допомогти передбачити нейродегенеративне захворювання. Виявлені відносини пропонують потенційно новий плідний підхід у лікуванні вікових нейродегенеративних захворювань, вважає один з авторів дослідження Ерік Порджес.