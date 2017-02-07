Майже два мільйони жителів Алеппо вже місяць відрізані від водопостачання - ЮНІСЕФ

ООН з допомогою своїх партнерів постачає сирійців каністрами з водою і паливом для функціонування ста глибоководних колодязів, пише Центр Новин ООН. Однак цих зусиль недостатньо для задоволення потреб всіх нужденних, повідомив Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик.

Читайте такожКожна третя людина на планеті не має можливості повноцінно харчуватися - ВООЗ«В ООН украй стурбовані тим, що з 14 січня приблизно 1,8 мільйона жителів міста Алеппо та сільських околиць його східній частині відрізані від основних джерел водопостачання, які знаходяться під контролем ІДІЛ», - повідомив Стефан Дюжаррик.

Він додав, що з метою подолання кризи, гуманітарні установи ООН постачають паливо для роботи ста глибоководних колодязів і забезпечують водою близько мільйона чоловік.

ООН також працює в тісному контакті зі своїми партнерами, в тому числі з Міжнародним комітетом Червоного Хреста і з Сирійським товариством Червоного Півмісяця щодо постачання продовольства і надання медичної допомоги жителям сільських районів Хомса.

Днями колона автомобілів доставила продукти харчування та інші предмети першої необхідності для 84 тисяч мешканців важкодоступного району Талбісу під Хомсом. Допомога у цей район не надходила з 19 вересня.

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«Ця колона вантажівок стала першою, яка перетнула лінію вогню в лютому і другий в 2017 році», - зазначив прес-секретар ООН. Він нагадав, що ООН закликає забезпечити безперешкодний і постійний гуманітарний доступ до всіх 4, 72 мільйони людей, які перебувають у важкодоступних районах Сирії.