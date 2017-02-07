Тренування на витривалість відновлюють ушкоджене ДНК людини - вчені

Відповідне дослідження опубліковане в журналі Experimental Physiology, коротко про нього повідомляє EurekAlert!

Одноразового тренування на витривалість достатньо, як виявили вчені, для того, щоб запустити експресію генів, відповідальних за відновлення ушкоджених ділянок ДНК.

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Своїх висновків вчені дійшли у ході експериментів з мишами. Гризуни протягом півгодини займалися на біговій доріжці. Одночасно фахівці стежили за експресією генів тварин, відповідальних за функціонування міокарда. У гризунів після занять на біговій доріжці її рівень виявився вищим, ніж у мишей, що перебували у спокійному стані.

Автори дослідження зазначають, що його результати справедливі і для людини, в організмі якого регуляція генів здійснюється подібним чином. Вчені рекомендують якомога більше займатися тренуванням на витривалість.