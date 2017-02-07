Австралійські медики рекомендують працювати не більше 39 годин на тиждень

Для здорового способу життя фахівці рекомендували працювати не більше 39 годин на тиждень, пише Social Science & Medicine.

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Якщо даний час зростає, то, як вважають експерти, це може призвести до порушень у психічному і фізичному стані працівника, оскільки людина не зможе приділяти належної уваги собі, зокрема, питанням харчування та гігієни.

Своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши тривалість робочого дня понад восьми тисяч австралійців і дані щодо поточного стану їхнього здоров'я.

Фахівці рекомендують скоротити час, що витрачається на трудову діяльність, приблизно двом третинам громадянам країни 24-65 років, які працюють у середньому понад 40 годин на тиждень. Особливо автори дослідження наголошують на неприпустимій завантаженості жінок, більшість з яких виконують ще й домашню роботу.