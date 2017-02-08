Медики офіційно визнали солодку небезпечною для здоров'я вагітних жінок

Експерти не встановили безпечного ліміту споживання. На сьогоднішній день вони провели дослідження 378 дітей (середній вік - 13 років), пише The Huffington Post

Матері цих дітей або споживали дуже багато лакриці під час вагітності.

"Багато" - це споживання понад 500 міліграмів гліциризину (основний компонент лакриці) на тиждень, що еквівалентно приблизно 250 грам лакриці. Гліциризин підвищує артеріальний тиск, робить вагітність коротшою, що було відомо й раніше. Тепер же вчені дослідили, як сполука впливає на плід.

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Дітям учасниць дослідження пропонували пройти тести на когнітивні здібності. І діти, що контактували з великими обсягами гліциризину в утробі, гірше справлялися з когнітивними тестами (відповідало 7 балів в оцінці IQ) і тестами на пам'ять. Плюс, частіше виявлялися симптоми, що нагадують синдром гіперактивності та дефіциту уваги. У дівчаток же статеве дозрівання починалося раніше звичайного.