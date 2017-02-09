Музика впливає на мозок подібно до психотропних речовин - вчені

Канадські вчені з університету Макгілла в Монреалі з'ясували, що музика впливає на мозок таким же чином, як секс і вживання наркотиків, повідомляє Nature.

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Нейрофізіологи вважали, що при прослуховуванні музики включаються ті ж ділянки кори і області мозку, що і при прийомі психоактивних препаратів, спілкуванні з друзями і навіть релігійному досвіді, що супроводжується зміненим станом свідомості.

Дослідники вирішили перевірити це припущення, заблокувавши рецептори нервових клітин, на які діють наркотичні препарати. На думку вчених, це повинно було зменшити задоволення від музики. Для цього використовували препарат налтрексон, який є антагоністом опіоїдних рецепторів. Його запропонували випити 21 випробуваному, які повинні були слухати свою улюблену музику. Однак частині учасників давали плацебо, при цьому самі експериментатори не знали, хто отримав налтрексон, а хто — пустишку.

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Встановлено, що пригнічення активності опіоїдних рецепторів у мозку дійсно знижувало рівень задоволення від музики. Це було визначено, як через спостереження за змінами в міміці людини, так і через опитування самих добровольців. Їх попросили оцінити за 100-бальною шкалою, наскільки приємно було для них прослуховування аудіозаписів до прийому налтрекстона і після нього. Виявилося, що рівень опустився з 73,07 бала до 58,76 бали.