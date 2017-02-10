Експерти прогнозують зниження ринку препаратів проти гепатиту С

Вірус гепатиту / 062.ua

До 2025 року глобальний ринок препаратів для лікування вірусного гепатиту С скоротиться до 17,5 млрд доларів, тоді як в 2015 році він оцінювався в 21,7 млрд, прогнозують експерти компанії GlobalData. У середньому щороку продажі в цій сфері падатимуть на 2,1%.

Читайте такожУ США з продажу відкликають дитячі гомеопатичні засобиСкорочення обсягів ринку експерти пояснюють зниженням кількості пацієнтів з вірусним гепатитом С, зумовлене високою ефективністю сучасних методів лікування.

Станом на 2015 рік, основним ринком збуту противірусних препаратів прямої дії були США, там реалізовувалося 60% випущених ЛЗ. Високий рівень охоплення терапії привів до скорочення популяції пацієнтів. Тому до 2025 року США будуть займати тільки 48% глобального ринку противогепатитних ліків. Частка європейських країн до 2025 роки зросте незначно: з 20% до 24%.

Читайте такожРинок протиракових вакцин зросте втричі до 2022 року - експерти

Фахівці GlobalData оцінювали перспективи ринку лікарських засобів проти вірусного гепатиту С на основі даних США, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великобританії, Японії, Бразилії та Китаю.