Вчені попереджають, що лікування антибіотиками може бути небезпечним для новонароджених немовлят

Американські вчені з Дитячого медичного центру Дитячої лікарні Цинциннаті та Філадельфії з'ясували, що антибіотики можуть збільшувати ризик розвитку пневмонії у новонароджених дітей, пише Science Translation Medicine.

Дослідження виявили, що для того, щоб у щойно народжених розвинувся імунітет, необхідна взаємодія між дендритними клітинами кишечника і бактеріями, що входять до складу нормальної мікрофлори. Це призводить до того, що в слизову оболонку легенів починають проникати лімфоїдні клітини, які захищають новонароджених від бактеріальної пневмонії.

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Виявилося, що антибіотики перешкоджають проникненню бактерій в кишечник, в результаті чого не відбувається їх презентація дендритными клітинами. Це призводить до того, що лімфоїдні клітини не формують захист від патогенних бактерій, що вражають дихальну систему.

На думку вчених, ці дані показують, що антибіотики сприяють ризику смерті новонароджених дітей від мікроорганізмів, що викликають запалення легенів. Крім того, можливо, що з антибактеріальними препаратами також пов'язане виникнення астми у тих людей, хто не має до неї генетичної схильності.