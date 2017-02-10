Міжнародна група вчених запропонувала план щодо зниження цін на ліки

Група вчених запропонувала новий метод розробки недорогих препаратів для лікування протипухлинних хвороб і закликала закінчити еру лікарських засобів вартістю понад 100 тис. доларів на рік, пише Reuters.

Читайте такожУ США спростять процедуру виведення на фармацевтичний ринок генериківПредставникам фундаментальної науки було запропоновано не просто продавати права на свої напрацювання великим фармацевтичним корпораціям, а співпрацювати з невеликими фарвиробництвами, компаніями з виробництва дженериків та некомерційними організаціями.

Головним обґрунтуванням для підтримки високої вартості ліків є витрати на проведення масштабних клінічних досліджень, які необхідні для отримання реєстраційного посвідчення. Однак, якщо мова йде про сучасні методи лікування раку, то подібні дослідження вже неактуальні.

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Одним з варіантів вирішення проблеми високої вартості ЛЗ автори роботи пропонують збільшити кількість нових лікарських засобів, розроблених науковими спільнотами. В даний час у світі існує близько 150 наукових центрів по створенню препаратів, 80% з них займаються розробкою протипухлинних терапій. У майбутньому, на думку авторів проектів, наукові співтовариства будуть займатися не тільки випуском своєї продукції на ринок, але і затвердженням цінової політики.