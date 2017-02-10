Дієтологи назвали продукти, що сприяють схудненню

На думку авторів, найбільш корисними для здоров'я є цільнозернові крупи, пише EurekAlert! Вони сприяють зниженню маси тіла та зменшують ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи.

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Соїх висновків учені дійшли, спостерігаючи вісім тижнів за дієтою 81 добровольця у віці 40-65 років. Протягом перших двох тижнів учасники вживали приблизно однакові продукти, що містять оброблене зерно. Після цього їх розділили на дві групи. Перші залишилися на колишній дієті, а другі стали вживати тільки необроблене зерно. Раціон груп в іншому був аналогічний, зокрема однаково збалансований за вмістом білків, жирів і вуглеводів.

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Виявилося, що в учасників другої групи кишечник містив більше бактерій Lachnospiraceae і меншу — Enterbacteriaceae. Перші мікроорганізми сприяють нормальному pH, другі — сприяють розвитку запальних процесів. Крім того, ефект від споживання цільнозернових продуктів призводить до зниження загальної енергетичної цінності щоденного раціону приблизно на сто кілокалорій (еквівалентно інтенсивній ходьбі протягом півгодини).

Автори рекомендують включати в свій раціон, зокрема, продукти з цільнозерновий борошна, вівса і коричневого рису. Відмінності між обробленим та необробленим зернами, як стверджують вчені, полягає в тому, що другі містять більше клітковини і мікроелементів.