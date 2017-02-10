У світі через забруднене повітря щороку помирає близько 3 мільйонів людей - ВООЗ

Глобальна кампанія Всесвітньої організації охорони здоров'я і Коаліції в захист клімату і чистого повітря «Вдихнемо життя» (BreatheLife) спрямована на підвищення обізнаності про вплив забруднення повітря на наше здоров'я і планету і покликана об'єднати громадян, керівників міського та національного рівня і працівників охорони здоров'я для здійснення перетворень у спільнотах, повідомляє сайт ВООЗ.

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Кампанія «Вдихнемо життя» приділяє увагу як практичним заходам політики, які можуть здійснювати міста (таким як вдосконалення систем житлового будівництва, транспортного сполучення, оброблення відходів та енергетики), так і дій, які в колективному або індивідуальному порядку можуть робити громадяни (наприклад, відмова від спалювання сміття, розширення зелених зон і пересування пішки або на велосипеді) для поліпшення якості повітря, яким ми дихаємо.

Порятунку життя і збереження нашої планети можуть сприяти в тому числі такі заходи, як підвищення стандартних вимог до транспортних засобів, перехід на більш ефективні, ніж печі і паливо, альтернативні рішення для приготування їжі, освітлення та опалення.

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За оцінками, комплекс заходів по скороченню викидів може призвести до зниження щорічного рівня смертності, викликаної забрудненням повітря.

Близько 3 мільйонів випадків смерті на рік пов'язано з впливом забруднення повітря поза приміщень. Не менш небезпечним може бути і забруднення повітря у приміщеннях. Згідно з підрахунками, в 2012 р. з забрудненням повітря усередині і поза приміщеннями було пов'язано 6,5 мільйонів смертей (11,6 % всіх випадків смерті в світі).

Крім того, забруднення міського повітря зазвичай досягає більш високого рівня в багатьох містах з низьким або середнім рівнем доходу чи в бідних кварталах міст з високим рівнем доходу. Це означає, що скорочення забруднюючих викидів може мати найбільш суттєві позитивні наслідки для здоров'я людей, що належать до груп з більш низьким доходом, а також для здоров'я дітей, літніх людей і жінок.