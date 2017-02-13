У Пекіні зафіксовано перший у цьому році випадок зараження людини на вірус пташиного грипу

Влада Пекіна зареєструвала перший у 2017 році випадок зараження людини на вірус пташиного грипу N7H9, пишуть Новини Ізраїлю.

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З цим діагнозом госпіталізовано 68-річного чоловіка на ім'я Чжан з міста Ланфан провінції Хебей. В даний час хворий перебуває у критичному стані.

Симптоми у чоловіка почали проявлятися 29 січня, йому була надана медична допомога в місцевій лікарні, після чого 6 лютого його перевели в Пекін. 11 лютого пекінські лікарі підтвердили, що чоловік заразився на вірус пташиного грипу H7N9.

За даними державного комітету у справах охорони здоров'я і планування сім'ї КНР, з початку грудня 2016 року в Китаї було зафіксовано 106 випадків зараження людей на пташиний грип H7N9.