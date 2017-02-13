Денний сон сприяє розвитку мовлення у дітей - учені

Такого висновку дійшли фахівці з Університету Арізони. В їхньому дослідженні взяли участь 39 дітей у віці 3 років. Добровольців розділили на дві групи. Учасники з першої групи регулярно спали вдень, а добровольці з другої - не спали, повідомляє Zee News.

Діти, які брали участь в дослідженні, вчили нові дієслова. Дослідження виявило: учасники, які не пізніше, ніж через годину після цього ненадовго лягали поспати, запам'ятовували слова краще, ніж ті, хто не спав протягом щонайменше п'яти годин після навчання. Ймовірно, справа в тому, що сон (особливо повільнохвильовий) сприяє консолідації пам'яті.

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За словами вчених, діти дошкільного віку повинні спати від 10 до 12 годин на добу, незалежно від того, коли вони сплять. Брак сну може призвести до негативних наслідків, зокрема, і когнітивних функцій.