Електронні сигарети містять на 97% менше речовин, що зумовлюють рак легень - дослідження

Користувачі електронних сигарет отримують на 97% менше канцерогену (4-(метілнітрозаміно)-1-(3-піридил)-1-бутанол або NNAL) порівняно із курцями звичайних сигарет – показують результати нового дослідження, проведеного фахівцями Університетського коледжу Лондона.

За повідомленнями Національного центру США з контролю та запобігання захворювань (CDC), саме цей канцероген (NNAL) у значній мірі пов’язаний із розвитком раку легень.

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У ході дослідження, яке було проведене за підтримки Центру дослідження раку Великої Британії (Cancer Research UK), вчені вивчали в цілому 181 людей, курців і колишніх курців, які використовували електронні сигарети або нікотинозамісні (НЗТ) продукти, зокрема пластирі та назальні спреї. Третя група продовжувала курити традиційні сигарети паралельно із використанням електронних сигарет або продуктів НЗТ.

Порівняно із курцями звичайних сигарет, користувачі електронних пристроїв отримують на 97% менше сполук NNAL. З іншого боку, у тих, хто використовував електронні сигарети і паралельно курив традицийні, рівень NNAL був нижчим на 20% за тих, хто курив лише звичайні.

Провідний автор дослідження, доктор Ліон Шахаб стверджує: "Наше дослідження довело, що електронні сигарети набагато безпечніші, аніж куріння. Ми показали, що рівні токсичних хімічних речовин в організмі від використання електронної сигарети значно нижчі, ніж передбачалося в попередніх дослідженнях з використанням модельованих експериментів. Це означає, що деякі сумніви з приводу безпеки електронних сигарет також можуть бути невиправданими”.

Джеймі Хартман-Бойс, старший дослідник Оксфордського університету, стверджує: «Нам потрібно провести більше досліджень щодо безпеки тривалого використання електронних сигарет, але це дослідження безперечно доводить, що електронні сигарети значно безпечніші за куріння звичайних сигарет. Курцям, які переходять на електронні сигарети або нікотинозамісні продукти, слід пам'ятати, що шкідливими є смоли, а не нікотин».