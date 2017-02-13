За акції Stada запропонували 3,6 млрд євро

Німецька компанія-виробник дженериків Stada отримала пропозицію про поглинання за 3,6 млрд євро від акціонерної групи Cinven, пише The Financial Times.

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На запит видання Stada відповіла, що отримала дві пропозиції про покупку 100% акцій, і одне з них дійсно було зроблено Cinven. В даний час керівництво компанії розглядає різні варіанти дій у ситуації, що склалася. Відомо, що Cinven готова запропонувати за кожну акцію Stada 56 євро.

Компанія Stada, заснована в Дрездені в 1895 році, давно розглядається як можливий об'єкт поглинання, так як є одним з останніх незалежних виробників дженериків та безрецептурних лікарських препаратів.