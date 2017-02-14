У світі щорічно на ВІЛ-інфекцію заражаються понад 1,9 мільйонів людей - ООН

Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) закликала усі країни світу забезпечити доступ населення до ефективних засобів захисту проти ВІЛ-інфекції та інших венеричних захворювань.

Читайте такожВчені припустили, що АРВ-терапія підвищує ризик зараження сифілісомВ останні п'ять років кількість нових випадків зараження на ВІЛ-інфекцію серед дорослих залишається стабільно високим, досягаючи понад 1,9 мільйонів в рік. Найвищий рівень розповсюдження ВІЛ-інфекції спостерігається в країнах Африки на південь від Сахари. Саме в цьому регіоні розрив між потребами в презервативах і їх наявністю становить три мільярди.

Експерти Програми пропонують державам надавати презервативи безкоштовно або за дуже невелику плату, а також поширювати їх через установи охорони здоров'я і в рамках спеціальних проектів.

Читайте такожУ світі кожні щохвилини один підліток, зазвичай, дівчина, заражається на ВІЛ-інфекцію - ЮНІСЕФ

У 2015 році в світі було зареєстровано 2,1 мільйона нових випадків ВІЛ-інфекції. Розширення доступу до презервативів – найважливіша умова скорочення до 2020 року кількість нових випадків ВІЛ до 500 тисяч. Тільки тоді можна буде розраховувати на успіх у справі зупинки епідемії СНІДу до 2030 року.