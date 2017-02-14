Скорочення споживаних калорій уповільнює процеси старіння - вчені

Вчені з Університету Брігама Янга в США з'ясували, що скорочення споживаних калорій уповільнює процес старіння. Це відбувається завдяки тому, що рибосоми знижують свою активність, що, в свою чергу, дає їм більше клітинних ресурсів для самовідновлення, пише EurekAlert!.

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Рибосомами називають всі органели клітини, які беруть участь у синтезі білка. Вони складаються з пептидних молекул РНК і постійно потребують заміни своїх компонентів. Порушення балансу між темпами відновлення і зносу рибосом призводить до розвитку нейродегенеративних захворювань, ракових пухлин і скорочує тривалість життя. Залишалося невідомим, як можна впливати на оновлення цих органоїдів, хоча дослідження продемонстрували роль низькокалорійних дієт для зниження швидкості синтезу білка в клітинах.

У своїх дослідженнях вчені використовували мишей, яких розділяли на дві групи. Тварин в одній з них обмежували в їжі, інші харчувалися нормально. Після 10 тижнів гризунів почали вбивати через певні проміжки часу. З клітин печінки мишей виділили рибосоми, після чого проаналізували склад їх білків і РНК. На основі цих даних біологи визначили швидкість обміну різних компонентів рибосом.

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Вчені встановили, що у обмежених в калоріях мишей швидкість поділу клітин зменшилася на 25 відсотків. Крім того, в самих клітинах знизилася активність рибосом, а також швидкість обміну білків. При цьому посилились темпи деградації рибосом (рибофагии), що свідчило про прискорення заміни їх пошкоджених частин на нові.

На думку дослідників, отримані ними результати показують користь помірного голодування для мишей, однак поки рано говорити про позитивний вплив обмежень в їжі на людей. Майбутні дослідження покажуть, як саме та чи інша дієта впливає на обмін речовин в клітинах людини, і це дозволить розробити стратегії з подовження тривалості життя.