Близько 50 мільйонів жителів планети страждають на епілепсією - ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на епілепсію страждають близько 50 мільйонів жителів планети.

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У глобальних масштабах епілепсія щорічно діагностується у 2,4 мільйона осіб. У країнах з високим рівнем доходу кількість нових щорічних випадків захворювання на рівні всього населення складає від 30 до 50 на 100 000 чоловік. У країнах з низьким і середнім рівнем доходу цей показник може бути вдвічі вище.

Медики заявляють, що хвороба піддається лікуванню приблизно в 70 відсотках випадків. Однак три чверті людей, які страждають на цю недугу в країнах, що розвиваються, не отримують необхідної медичної допомоги.

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Епілепсія є одним з найдавніших захворювань у світі, про яку збереглися письмові свідчення (4000 до н. е.) протягом століть епілепсія викликана страх, нерозуміння, дискримінацію та соціальну стигматизацію.