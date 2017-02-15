Ipsen купує у Sanofi права на низку лікарських засобів

Сума операції складе 83 млн євро (88 млн доларів), пише Reuters.

Угода дозволить Ipsen вже в короткостроковій перспективі підвищити прибутковість свого продуктового портфеля. Серед придбаних препаратів – знеболююче Prontalgine (парацетамол+кодеїн), протисудомний препарат Buscopan (гіосціну бутилбромид), проносний засіб Suppositoria Glycerini і препарати для лікування кашлю та грипу Mucothiol і Mucodyne.

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Sanofi змушена продати частину свої активи для отримання дозволу європейських регуляторів на проведення операції з Boehringer Ingelheim вартістю 22,8 млрд євро. Влітку 2016 року компанії досягли угоди, в рамках якої Sanofi передасть Boehringer Ingelheim свій ветеринарний підрозділ вартістю 11,4 млрд євро в обмін на безрецептурний бізнес Boehringer Ingelheim, оцінено у 6,7 млрд євро. Також Boehringer Ingelheim зобов'язався виплатити Sanofi 4,7 млрд євро.