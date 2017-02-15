Європейські експерти назвали країни, населення яких найбільше любить займатися спортом

Найвищий рівень фізичної активності спостерігається у Швеції, Данії і Фінляндії, трохи нижче — в Словенії, Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Люксембурзі, Великій Британії, Франції, Австрії, Ірландії та на Мальті. Мало уваги приділяють фізичній підготовці в Румунії, Угорщині, Італії, Польщі та Португалії, повідомляє Agencia Sinc. Найгірша ситуація в Болгарії та Греції. Інші країни ЄС (Латвія, Литва, Естонія, Іспанія, Чехія, Словаччина та Кіпр) займають проміжне становище.

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Причинами відмінностей вчені називають рівень освіти, характер трудової діяльності і фінансовий стан населення досліджених країн

Проведений вченими аналіз базується на матеріалах спеціального опитування, отриманих Європейською комісією. Він включає дані про приблизно 27 тисяч громадян ЄС старше 15 років (без Хорватії, яка при підготовці документа не входила в наддержавне об'єднання).