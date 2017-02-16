Стан шлунково-кишкового тракту впливає на рівень артеріального тиску - дослідження

Такі дані, отримані на моделі щурів, надали фахівці Американського Фізіологічного Товариства. Вчені вивчили дві групи тварин: з високим і нормальним артеріальним тиском, повідомляє American Physiological Society.

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У всіх щурів взяли зразки біологічного матеріалу з товстої кишки. Протягом наступних 10 днів гризуни отримували антибіотики з метою корекції їх природної мікробіоти.

По закінченню курсу лікування дослідники трансплантували нормальним щурам зразки кишкової мікрофлори, зібрані у їхніх побратимів, які страждають на гіпертензію, і навпаки.

В результаті у раніше здорових тварин з підсадженою «гіпертензивною» мікробіотою, підвищився артеріальний тиск. А у щурів з гіпертензією, пересадка нормальної кишкової мікробіоти поліпшила показники кров'яного тиску.

Вчені вважають, що, доповнюючи раціон пробіотиками, можна поліпшити показники артеріального тиску.