Стан шлунково-кишкового тракту впливає на рівень артеріального тиску - дослідження
Результати нового дослідження вказують на зв'язок патогенної мікробіоти та підвищеного ризику розвитку високого артеріального тиску.
Такі дані, отримані на моделі щурів, надали фахівці Американського Фізіологічного Товариства. Вчені вивчили дві групи тварин: з високим і нормальним артеріальним тиском, повідомляє American Physiological Society.
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У всіх щурів взяли зразки біологічного матеріалу з товстої кишки. Протягом наступних 10 днів гризуни отримували антибіотики з метою корекції їх природної мікробіоти.
По закінченню курсу лікування дослідники трансплантували нормальним щурам зразки кишкової мікрофлори, зібрані у їхніх побратимів, які страждають на гіпертензію, і навпаки.
В результаті у раніше здорових тварин з підсадженою «гіпертензивною» мікробіотою, підвищився артеріальний тиск. А у щурів з гіпертензією, пересадка нормальної кишкової мікробіоти поліпшила показники кров'яного тиску.
Вчені вважають, що, доповнюючи раціон пробіотиками, можна поліпшити показники артеріального тиску.