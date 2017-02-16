Генетики розповіли про ще одну причину випадіння волосся

Британські генетики виявили природну причину чоловічого облисіння — 287 локусів, пов'язаних з патологічним випаданням волосся, пише PLOS Genetics.

Більшість генів, пов'язаних з чоловічим облисінням, містяться на Х-хромосомі, яка успадковується по материнській лінії.

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Своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані біобанка, що містить інформацію про понад 52 тисячі британських чоловіків, які брали участь у програмі з дослідження генетичних передумов втрати волосся. За підсумками роботи, фахівці представили кількісний метод, що дозволяє оцінити ризик розвитку облисіння у різних груп населення.

Автори відзначають, що проведене ними дослідження генетичних причин втрати волосся є найбільшим в своєму роді.