Дослідження виявило, що дистанційна робота може призводити до стресу

09:03, 17 лютого 2017
Зарубіжні новини
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Поява смартфонів, ноутбуків та інших мобільних технологій дозволяє людям працювати з дому і не витрачати час на поїздку в офіс, яка займає чимало часу, особливо в годину пік.

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Але з іншого боку, у цієї нової тенденції є і свої мінуси, пов'язані з тим, що робота на відстані часто буває ненормованої і до того ж позбавляє працівників контакту з колегами, пише Центр Новин ООН.

Про це йдеться в новій доповіді Міжнародної організації праці (МОП). Дослідження щодо дистанційної роботи експерти провели в 15 країнах світу - Бельгії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландах, Іспанії, Швеції і Великобританії, а також в Аргентині, Бразилії, Індії, Японії та США.

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З'ясувалося, що в європейських країнах, щонайменше, 17 відсотків людей працюють з дому. Найбільш популярний такий вид діяльності у Фінляндії, Нідерландах і Швеції.

На думку експертів у сфері зайнятості, у цієї нової тенденції є свої переваги і недоліки. Переваги зводяться до того, що не треба витрачати час на дорогу в офіс, з'являється більше можливостей самостійно планувати роботу, а робочий графік стає більш гнучким. До того ж, робота вдома допомагає жінкам, особливо з маленькими дітьми, краще справлятися з сімейними турботами.

До недоліків зайнятості поза офісу експерти віднесли той факт, що робота з дому, є ненормованою, займає більше часу, постійно переривається домашніми справами і в результаті доводиться працювати більш інтенсивно. А це нерідко призводить до стресу.

Разом з тим, автори дослідження підкреслили, що межі між особистим життям і роботою багато в чому залежать від виду діяльності.

Експерти МОП рекомендують працедавцям встановлювати чіткий робочий час для працюючих з дому, наприклад з 9 до 17 годин і позбавляти їх доступу до «мобільного офісу» в неробочі години.

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У МОП відзначають також, що останнім часом з'явилася тенденція роботи з дому у доповнення до роботи в офісі, а не замість неї. Вони нагадують, що така робота вимагає додаткової оплати, не повинна призводити до порушення норм трудового законодавства, що встановлює максимально допустиму кількість робочих годин на тиждень.

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Теги: #дослідження#стрес