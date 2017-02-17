Експерти ООН стурбовані зростанням популярності синтетичних наркотиків

Співробітники правоохоронних органів Афганістану в ході операцій по конфіскації наркотиків все частіше виявляють метамфетамін, який, поряд з опіумом, є наркотиком місцевого виробництва, пише Центр Новин ООН. Такі синтетичні наркотики, які місцеві жителі називають «склом», «сльозами кохання» і «кальяном», дуже популярні серед споживачів опіатів в Афганістані.

Читайте такожОпіоїди блокують батьківські інстинкти - дослідженняПро це йдеться в новій доповіді щодо синтетичних наркотиків, яка була опублікована Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.

Доповідь підготовлена на основі результатів поїздок експертів у п'ять провінцій Афганістану і опитувань представників правоохоронних органів, медиків і самих наркоманів. Всі співрозмовники вказують на наявність у країні різних ринків збуту цих заборонених речовин.

При цьому експерти ООН вважають, що феномен зростання популярності синтетичних наркотиків в Афганістані слід розглядати в контексті пристрасті до нього в країнах Південно-Західної і Центральної Азії.