Вживання вітаміну D запобігає зараженню респіраторними інфекціями - медики

Регулярне (не рідше одного разу в тиждень) вживання вітаміну D дозволить до двох разів знизити ризик розвитку респіраторних інфекцій і, як наслідок, захистити від подібних захворювань понад три мільйони людей щороку, пише The Telegraph. Особливо цей вітамін корисний для тих, хто відчуває його дефіцит.

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«Це велике спільне дослідження - перший рішучий доказ того, що вітамін D дійсно захищає від респіраторних інфекцій», — сказав професор Адріан Мартіно з Лондонського університету королеви Марії (Велика Британія).

Отримані вченими дані базуються на метааналізі декількох досліджень, що включають в себе понад 11 тисяч учасників з різних країн світу.

Вітамін D відіграє провідну роль у регулюванні абсорбції кальцію і стимуляції росту кісткової тканини. Доведено його ефективність у профілактиці раку молочної залози, товстої кишки та передміхурової залози, а також ожиріння, хвороб серця і депресії. Нещодавно вчені показали, що вітамін D взаємодіє з генами довгожительства.