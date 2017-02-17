Застосування антитіл у терапії ВІЛ-інфекції виявило свою ефективність - результати дослідження

Дані КД на конференції з ретровірусних і опортуністичних захворювань оприлюднили представники компанії Theratechnologies, що володіє правами на ібалізумаб на території США, пише The Pharma Letter.

Читайте такожТенофір алафенамід буде використовуватись для терапії гепатиту ВПісля 24 тижнів терапії експериментальним моноклональным антитілом кількість CD4+ Т-клітин у ВІЛ-позитивних пацієнтів в середньому збільшилася на 48 кл/мкл. Попередні дослідження показали, що у 83% пацієнтів досягли зниження вірусного навантаження більш ніж на 0,5 log10 через 7 днів після введення першої навантажувальної дози ібалізумаба (2000 мг). Через 24 тижні терапії скорочення вірусного навантаження склало 1,6 log10, а у 48% пацієнтів спостерігалося зниження на 2,0 log10.

У разі реєстрації лікарського препарату Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA), ібалізумаб стане першим за останні 10 років схваленим препаратом проти ВІЛ з новим механізмом дії.

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Моноклональне тіло ібалізумаб зв'язується з рецепторами CD4 T-клітин та пригнічує процес проникнення вірусу в клітину людини. Розробку ібалізумаба розпочала американська компанія Tanox, проте в 2007 році права на препарат були придбані TaiMed. У 2014 році FDA видала дозвіл на проведення клінічних досліджень ібалізумаба на території США.