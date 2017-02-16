Рівень цукру в крові залежить від розміру мітохондрій - вчені

Дослідники з Медичної школи Єльського університету виявили, що зміни розмірів мітохондрій в клітинах головного мозку впливають на рівень цукру в крові. Підтримання нормальної концентрації цукру в крові критично важливо для хворих на діабет 1-го і 2-го типів, пише UPI.com.

Фахівці вивчали у мишей специфічний мітохондріальний білок DRP1. Він був відсутній або присутній в різних кількостях у клітинах головного мозку, що відповідають за рівнями цукру в крові. Дослідники помітили: розмір і форма мітохондрій змінювалися під впливом DRP1 залежно від того, були голодні миші чи ні.

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Нейрони з низькою активністю DRP1 виявилися більш чутливими до змін концентрації глюкози в крові. Нервові клітини запускали контррегуляторну реакцію на гіпоглікемію. При низькому рівні цукру мозок посилав сигнали різним органам, щоб почало вироблятися більше глюкози. За словами вчених, ймовірно, збій даного механізму може призвести до порушення автономної регуляції, пов'язаній з гіпоглікемією.