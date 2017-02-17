Негативні емоції провокують критичні стани серцево-судинної системи

Наприклад, гнів здатний викликати серцевий напад. Негативні емоції - гнів і ворожість підвищують артеріальний тиск і ймовірність утворення тромбів, пише Zee News.

Фахівці радять навчитися контролювати гнів і тренуватися. Тоді вдасться знизити тиск і рівень холестерину. У свою чергу, депресія, на думку експертів, є вагомою причиною перевіритися на хвороби серця. Тут працює і зворотний зв'язок: у сердечників часто розвивається депресія, і сама депресія нерідко призводить до проблем із серцем.

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Також фізичне і психологічне виснаження, знайоме трудоголікам і людям з позмінною роботою, небезпечне для здоров'я. Взагалі порушення циклу день-ніч (характерне для позмінної роботи) підриває здоров'я серцево-судинної системи.