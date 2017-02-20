У КНР спостерігається найпотужніший з 2013 року спалах пташиного грипу серед людей

Всього в країні зафіксовано понад 260 випадків захворювання вірусом H7N9, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Влада почала закривати пташині ринки в південних і центральних регіонах країни. Запроваджено підвищені заходи контролю під час транспортування птиці. За словами китайської влади, більшість випадків зараження грипом - результат контактів із домашньою птицею. Найчастіше це відбувається на ринках або фермах. Влада просить населення уникати прямих контактів із птицею.

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Цього року вірус менш виразно проявляє себе у домашньої птиці. Часто симптоми залишаються непомітними. При цьому в людей захворювання проходить у більш тяжкій формі й частіше, ніж раніше, призводить до смерті.

Чотири роки тому в Китаї стався великий спалах пташиного грипу, що забрав життя кількох десятків людей. Тоді в країні почалася паніка: люди ходили по вулицях у масках, масово винищували домашню птицю, багато китайців намагалися не відвідувати громадські місця. Курятину довелося прибрати з меню шкіл та харчування на літаках. Багато китайців відмовлялися від м'яса птиці через побоювання захворіти на грип.

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Як повідомляв УНІАН, спалахи вірусу H7N9 серед птиці було виявлено в листопаді 2016 року в Херсонській області. На початку січня 2017 року нові спалахи зафіксовано в Чернівецькій та Одеській областях.

Після цього ЄС, Білорусь, Гонгконг і Молдова запровадили заборону на імпорт українського м'яса птиці з територій, на яких було зафіксовано спалахи захворювання.