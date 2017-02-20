Нова вакцина проти малярії продемонструвала 100% ефективність

Дослідники з Тюбінгенського університету та німецького Центру дослідження інфекційних захворювань у співпраці з компанією Sanaria розробили вакцину PfSPZ-CVac, ефективність якої за результатами клінічних досліджень сягає 100%, пише Nature.

Читайте такожВООЗ планує запустити проект із масштабною імунізації дітей Африки проти маляріїВакцина PfSPZ-CVac створена на основі живих малярійних плазмодіїв. Для участі в її дослідженнях було відібрано 67 здорових добровольців, які раніше не хворіли на малярію. Учасникам внутрішньовенно вводили різну кількість очищених плазмодіїв, виділених зі слинних залоз комарів. Безпосередньо перед, під час і після вакцинації добровольці приймали хлорохін. Через 10 тижнів після останньої ін'єкції і скасування хлорохіну було проведено контрольоване інфікування малярією.

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Максимальна імунна відповідь була зареєстрована у підгрупі з 9 волонтерів, яким були введені три максимальні дози (5.12 × 104) експериментального препарату з періодичністю 28 днів. У цій групі ніхто з добровольців не був інфікований малярією, що свідчить про 100% ефективності вакцини. В інших групах, в яких були використані інші схеми введення, вакцина подіяла в 33-67% випадків.

Творці PfSPZ-CVac розраховують, що після оптимізації схеми імунізації нова вакцина може бути використана в рамках масштабних програм вакцинації в регіонах з високим поширенням малярії.