Відмова від вживання тваринних жирів знижує розвиток діабету - вчені

Якщо хочете захиститися від діабету 2-го типу, стаєте веганом. З такою рекомендацією виступили співробітники Університету Ровіра.

За їхніми словами, споживання тваринних продуктів підвищує ризик розвитку діабету вдвічі, пише The Daily Mail. І, щоб завдати шкоди організму, досить з'їдати щодня столову ложку вершкового масла (близько 12 грамів).

Вчені закликають замінити насичені тваринні жири оливковою олією і горіхами. Дані висновки були озвучені за підсумками спостережень за 3349 добровольцями, які тривали майже п'ять років. Виявилося, якщо людина відмовлялася від тваринних жирів і, замість цього з'їдала, стільки ж жирного йогурт, то ризик діабету знижувався.

Читайте такожНавіть один чізбургер порушує обмін речовин - вчені

Тваринні продукти пов'язують з розвитком раку, хвороб серця та інсульту. Фахівці вважають, що м'ясо і яйця можна сміливо замінити бобовими і горіхами. Вони радять скоротити обсяги тваринного білка в раціоні, замінивши їх на злакові, квасолю, сою.