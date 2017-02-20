Нове дослідження виявило причину агресії у людей з аутизмом

Команда вчених експертів по аутизму з Університету Брігама Янга (США), Університету Юти і університету Вісконсіна в Мадісоні провела порівняльне дослідження МРТ зображень головного мозку у дітей-аутистів з агресивною і нормальною поведінками. Проаналізовано обсяги структр мозку, пов'язаних з агресивною поведінкою: стовбур мозку, мозочок, орбітофронтальна, фронтальна і префронтальна кора, пише newsru.co.il.

Результати проведеного аналізу показали, що тільки найменший обсяг стовбура мозку корелює з високою агресією. Виявлене розходження в об'ємі стовбура мозку, який бере участь у формуванні агресивної поведінки, може покласти початок більш ефективному лікуванню, вважає співавтор дослідження Терісу Гебрилсена, що значно покращить якість життя хворої дитини і його сім'ї.

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Далі вчені планують дослідити, як стовбур мозку з'єднаний функціонально з іншими областями головного мозку, "тому що мозок-це мережа, де всі структури в різній мірі пов'язані" говорить Кевін Стифенсон, "і якщо одна галузь розвивається патологічно, то це може вплинути і на інші".