Ученим зі США вдалося "увімкнути" та "вимкнути" пам'ять

Дослідникам вдалося довести принципову можливість видалення спогадів, повідомляє The Independent.

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У ході дослідів вчені змогли виділити ті клітини мозку, які містять певні спогади, розповіла на щорічному засіданні Американської асоціації сприяння розвитку науки в Бостоні професор Шина Джослін з Університету Торонто.

Шляхом пригнічення активності цих клітин мозку вченим вдалося домогтися, щоб миші після певного звукового сигналу слідував удар струмом, перестали на нього реагувати. Після того, як вчені знову стимулювали активність цих клітин, спогади про асоціюється зі звуком небезпеки повернулися до тварин. "Таким чином, ми можемо "вмикати" і "вимикати" пам'ять", — підсумувала Джослін.

Дослідники відзначають, що тестування подібних методів на людях неможливо з етичних міркувань, проте припускають, що в майбутньому стирання травмуючих спогадів може допомогти впоратися, зокрема, з посттравматичним стресовим розладом.