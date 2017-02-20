АМКУ оштрафував американську фармкомпанію Pfizer

Антимонопольний комітет України оштрафував американську фармацевтичну компанію Pfizer.

Розпорядження регулятора від 17 лютого 2017 року опубліковано на офіційному сайті АМКУ.

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«Оштрафовано компанію «Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн» (Нью-Йорк, США) на 66 тис. 80 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним термін», – наголошується в повідомленні АМКУ.