АМКУ оштрафував американську фармкомпанію Pfizer
18:15, 20 лютого 2017Зарубіжні новини
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Pfizer порушив законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України .
Pfizer оштрафований на 66 тис. 80 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / REUTERS
Антимонопольний комітет України оштрафував американську фармацевтичну компанію Pfizer.
Розпорядження регулятора від 17 лютого 2017 року опубліковано на офіційному сайті АМКУ.
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«Оштрафовано компанію «Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн» (Нью-Йорк, США) на 66 тис. 80 грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним термін», – наголошується в повідомленні АМКУ.
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