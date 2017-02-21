ООН: ДТП – основна причина смерті молодих людей у віці від 15 до 29 років

У відділенні ООН у Женеві проходить Всесвітній кінофестиваль, присвячений безпеці на дорогах, пише Центр новин ООН. Як підкреслюють організатори, фільми є дуже ефективним засобом поширення інформації про безпеку дорожнього руху, оскільки вони впливають на аудиторію візуально.

«1,24 мільйона людей помирають щороку внаслідок дорожньо-транспортних пригод, більшість жертв припадає на найбідніші країни. 50 мільйонів людей отримують травми. 500 дітей гинуть в результаті аварій на дорогах щодня», - заявив голова журі фестивалю, президент Міжнародної автомобільної федерації, Спеціальний посланник Генерального секретаря ООН з безпеки дорожнього руху Жан Тодт.

ДТП – основна причина смерті серед підлітків і молодих людей у віці 15-29 років.

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Жан Тодт підкреслив, що за цими цифрами криються людські трагедії. За його словами, фільми, представлені на фестивалі, передають емоційну картину того, що відбувається, яка відсутня в офіційних звітах і статистикою.

Спеціальному посланнику Генерального секретаря доручено домагатися прийняття національних і міжнародних програм щодо забезпечення безпеки на дорогах.