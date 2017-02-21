В Австралії понад 140 тисяч родин позбавили допомоги через відмову батьків вакцинувати дітей

Як повідомляє Nine.com.au, кампанія «Немає щеплення — немає соціальних допомог» проводиться урядом з січня 2016 року.

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Батьки, які відмовилися від вакцинації за немедичними показаннями, наприклад, за релігійним переконанням, можуть втратити до 15 тисяч австралійських доларів, які їм виплачують на дитину. Зараз у допомозі відмовлено батькам приблизно 142,7 тисяч дітей у віці до п'яти років.

Середній рівень імунізації дітей в Австралії становить 92,2%. Один з найвищих показників нещеплених дітей — у передмісті Сіднея. Так, у східному передмісті тільки 88,9% п'ятирічних малюків мають щеплення проти хвороб, зокрема кашлюка, кору і гепатита.

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За словами міністра охорони здоров'я Грега Ханта, в ході кампанії, яка викликала чимало суперечок, вакцинацію пройшли понад 200 тисяч дітей. «Це хороша новина, але ще багато що належить зробити, тому ми продовжимо тиск. Від цього залежить здоров'я суспільства і безпека наших дітей», —заявив Хант.

Такі жорсткі заходи не поширюються на батьків, які не роблять щеплення саме за медичними показаннями. Влада країни вважає, що рівень вакцинації, що дозволяє досягти популяційного імунітету, становить 95%.