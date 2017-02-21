Психологи запропонували ефективний спосіб, який допоможе позбутися куріння

Послання для курців, що фокусуються на негативі, не мають бажаного ефекту / REUTERS

Психологи з Університету Мічигану радять актуалізувати в свідомості позитивні дитячі спогади, що мають дивовижну силу. Це спрацює набагато краще, ніж страхітливі картинки на пачках сигарет, пише The Daily Mail.

Читайте такожВООЗ готова допомогти бідним країнам в їх боротьбі з куріннямОтже, вчені викликали у курців 18-39 років почуття ностальгії або показували стандартні страхітливі повідомлення. В результаті у першої групи виникали сильні ностальгічні переживання і негативне ставлення до паління. Це особливо працювало з жінками.

Експерти починали сеанс з зображень, що стосувалися дитячих спогадів, і фраз на кшталт: "Я пам'ятаю, коли був хлопчиком...", "Я сумую за тим, наскільки життя було простим, прогулянкам теплої літньої ночі". Також застосовувалися знайомі запахи і смаки родом з дитинства. Встановивши у свідомості "позитивний полюс", простіше на тлі позитивного настрою усвідомити шкоду куріння.

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Натомість, більшість послань для курців фокусуються навколо страху, огиди і почутті провини ("негативний полюс"). Але вони не завжди викликають бажаного ефекту. Люди починають погано думати про себе або особу, яка намагається налякати.