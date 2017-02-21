ЮНІСЕФ: в Південному Судані через гостре виснаження страждає понад мільйон дітей

Така ситуація стала наслідком затяжного збройного конфлікту, падіння сільськогосподарського виробництва, а також високих цін на продукти харчування, пише Центр новин ООН. 100 тисяч осіб вже голодують, ще майже мільйон - на межі виснаження.

Читайте такожВ Азіатсько-Тихоокеанському регіоні голодують понад півмільярда людей - ООНГуманітарні установи системи ООН, у тому числі ФАО, ВПП та ЮНІСЕФ повідомляють, що голод в даний час лютує в штаті Юніті в північній і центральній частині країни. Формальне визнання голоду означає, що люди вже почали помирати від недоїдання.

«Голод – трагічна реальність в деяких районах Південного Судану. Збулися наші найгірші побоювання. Багато сімей вже вичерпали всі засоби виживання», - сказав представник ФАО в Південному Судані Серж Тіссо.

Від гострого виснаження страждає більше мільйона дітей у Південному Судані. Більше чверті мільйона дітей - на межі голоду.

«Якщо ми не надамо екстрену допомогу цим дітям, то більшість з них не виживе», - попередив представник ЮНІСЕФ в Південному Судані Джеремі Хопкин.

Він закликав усі сторони надати гуманітарним організаціям безперешкодний доступ до постраждалому населенню з тим, щоб запобігти новій гуманітарній катастрофі.

Збройний конфлікт у Південному Судані серйозно підірвав сільськогосподарське виробництво і рівень життя сільського населення. Сплеск насильства в липні 2016 року посилив розвал системи виробництва, в тому числі в раніше стабільних областях. Різке зростання інфляції - до 800% в рік - також наніс удар по постраждалих провінціях, які традиційно покладаються на місцеві ринки.

ФАО, ЮНІСЕФ і ВПП спільно з іншими партнерами проводять масштабні гуманітарні операції в Південному Судані. ФАО поставила комплекти із засобами виробництва для понад 2,3 млн фермерів з тим, щоб дати їм можливість ловити рибу і вирощувати овочі. ФАО провела вакцинацію шести мільйонів домашніх тварин, у тому числі кіз та овець, щоб запобігти загибелі худоби.

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ЗПС також нарощує підтримку жителям Південному Судані. У цьому році планується забезпечити продовольством понад чотири мільйони осіб.

ЮНІСЕФ проведе операції з надання медичної допомоги 207 тисячам дітей, які страждають від гострого недоїдання.