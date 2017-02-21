Зловживання алкоголем призводить до передчасного старіння артерій - медики

Великі порції алкоголю (понад112 грамів етанолу на тиждень), як з'ясували вчені, пов'язані зі зниженням еластичності артерій, що, як наслідок, перешкоджає кровотоку в них, пише Journal of the American Heart Association.

Читайте також62% українців не курять і 16% взагалі не вживають алкогольні напої – опитування

У довготривалому дослідженні взяли участь 3869 осіб, з яких 73% склали чоловіки. Медики особливу увагу приділяли стану здоров'я тих, хто вживав великі порції алкоголю більше 25 років. Стан артерій у респондентів відстежувався з періодичністю раз на чотири-п'ять років за допомогою вимірювань часу повернення пульсової хвилі. Для людини з фіксованим зростанням, чим вище значення цього параметра, тим краща еластичність судин.

На думку вчених, раннє старіння артерій істотно підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, особливо на тлі вживання великих порцій алкоголю. Виявлений вченими взаємозв'язок характерний, зазвичай, для чоловіків.