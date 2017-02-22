Клініки Нідерландів об'єдналися для закупівлі дороговартісних ліків

У Нідерландах вісім університетських клінік подали колективну заявку на закупівлю дорогих протипухлинних лікарських засобів, тпозаяк збільшення розміру закупівлі дозволить знизити вартість лікарських препаратів, повідомляється на порталі DutchNews.

Читайте такожУ США спростять процедуру виведення на фармацевтичний ринок генериківМова йде про імунотерапевтичні засоби, річний курс яких на одного пацієнта зараз коштує десятки тисяч євро. У ініціативі взяли участь Академічний медичний центр (AMC), Медичний центр Вільного університету Амстердама, Медичний центр Ерасмус в Роттердамі, а також університетські клініки Утрехта, Лейдена, Гронінгена, Неймегена і Маастрихта.

Автори ініціативи розраховують, що закупівля лікарських препаратів безпосередньо у фармацевтичних компаній допоможе скоротити вартість річного лікування одного пацієнта з 100 тис. до 2 тис. євро.

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У 2015 році стало відомо про намір Бельгії і Нідерландів спільно вести переговори з фармкомпаніями при укладанні договорів на постачання орфа препаратів, призначених для терапії захворювань, що зачіпають менше 5 осіб з 100 тис.