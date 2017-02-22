Запропоновано новий метод терапії хвороби Хантінгтона

Учені з Каролінського інституту і Університету Південної Данії створили антисмисловий олігонуклеотид, здатний безпосередньо впливати на ген, мутація якого є причиною розвитку хвороби Хантінгтона, повідомляє MedicalXpress. Можливо, в майбутньому відкриття європейських вчених дозволить створити ліки проти невиліковного на сьогоднішній день захворювання.

Читайте такожКитайські вчені вперше ввели в людський організм модифіковані клітини з генамиСучасна медицина здатна тільки знижувати вираженість симптомів хвороби Хантінгтона, але не може ані уповільнити, ані запобігти розвитку захворювання. Антисмислова терапія дозволяє інгібувати трансляцію патогенного білка з допомогою введення олігонуклеотидів, що кодує білок мРНК.

Хвороба Хантінгтона є нейродегенеративним захворюванням, спричиненим подовженням CAG/CTG триплетного повтору в ділянці гена HTT, що кодує білок. При мутації гена білок та інформаційна РНК пошкоджують нервові клітини головного мозку.

В ході лабораторних експериментів з клітинними лініями пацієнтів з хворобою Хантінгтона, було показано, що при такому підході значно скорочується вироблення інформаційної РНК.

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В даний час розробка вчених перебуває на ранній стадії випробувань – ще навіть не були проведені доклінічні дослідження на мишах.