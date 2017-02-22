Дослідження довели ефективність циклічної дієти

Про відповідне дослідження на щорічних зборах Американської асоціації сприяння розвитку науки розповів провідний автор, біостатистик Девід Еллісон з Університету Алабама в Бірмінгемі (США), повідомляє The Telegraph.

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На думку фахівців, у довгостроковій перспективі (протягом декількох років) дієта, в результаті якої відбуваються періодичні втрати маси тіла (через зниження калорійності раціону) і наступний за нею набір ваги (через підвищення енергетичної цінності їжі), позитивно позначається на здоров'ї людини. Цей висновок справедливий навіть незважаючи на відновлення колишньої, надлишкової маси тіла після завершення дієти.

У своєму дослідженні вчені поставили експеримент на мишах. Ті гризуни, яких посадили на циклічну дієту, прожили довше інших тварин, які не дотримувалися якогось особливого режиму харчування. Автори вважають, що отримані результати справедливі і для людини.

З ними не згодні деякі їхні колеги. В якості аргументів вони приводять дані інших досліджень, що ставлять під сумнів ефективність циклічного дієти. Наприклад, є публікація, що описує зміну мікрофлори кишечника у гризунів з таким режимом харчування.

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Експерти сходяться на думці, що найкращим способом скинути зайву вагу є здорове харчування і фізична активність, особливо в компанії друзів.

Циклічна дієта - це чергування режимів харчування зниженої і підвищеної калорійності. Її прихильники вважають, що таким чином організм не звикає до якогось одного типу раціону і стимулюється обмін речовин.