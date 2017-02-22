Мова людини може видати ранні симптоми хвороби Альцгеймера - неврологи

Співробітники Массачусетського центрального госпіталю зробили несподіване відкриття: по тому, як людина говорить, можна рано діагностувати хворобу Альцгеймера, пише Меддэйли. Вони проаналізували пізні роботи відомих письменників і виступи політиків похилого віку.

Читайте такожНизький артеріальний тиск є чинником розвитку старечого недоумства - дослідженняВиявилося, розшифровки прес-конференцій Рональда Рейгана показували значні зміни у промовах політика протягом його президентства. Зокрема, кількість унікальних слів помітно зменшувалася, повторювалися одні й ті ж твердження, мову наповнили "слова-паразити".

Експертів також зацікавили роботи Агати Крісті. За словами вчених, її остання новела відрізняється помітним спрощенням мови, використанням повторюваних і нечітких мовних конструкцій у порівнянні з роботами, написаними двадцятьма роками раніше.

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У цілому хвороба Альцгеймера і старече слабоумство можна розпізнати за такими ознаками: довгий підбір слів для вираження своїх думок, втрата нитки розмови, спрощення та "збіднення" мови як усної, так і письмової. Щоправда, експерти зазначають, щось подібне відбувається і через звичайну втому.