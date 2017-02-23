В Африці понад 20 мільйонів людей перебувають на межі голоду - ООН

Сьогодні понад 20 мільйонів людей в Південному Судані, Сомалі, Ємені та на північному сході Нігерії перебувають на межі голоду, а деякі жителі цих країн вже голодують. Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на прес-конференції, присвяченій гуманітарної ситуації в країнах Африки, повідомляє Центр Новин ООН.

«Голод – вже реальність в деяких частинах Південного Судану. Якщо зараз ми не вживемо необхідних заходів, то незабаром голод охопить й інші регіони країни. Ми стикнулися з трагедією. Ми не маємо допустити, щоб вона стала катастрофою», - сказав Антоніу Гутерріш на прес-конференції для журналістів.

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Глава ООН закликав міжнародне співтовариство без зволікання вжити рішучих заходів з тим, щоб запобігти загибелі людей від голоду. Він зазначив, що мільйони людей перебувають на межі виснаження, вони страждають від злиднів, голоду і хвороб. Для того, щоб вижити, багато сімей змушені забивати худобу. Інші використовують для харчування зерно, призначене для посівів. А це означає, що люди можуть втратити новий врожай.

Гутерріш зазначив, що в Південному Судані термінової продовольчої допомоги потребують майже п'ять мільйонів людей. Ситуація у двох регіонах Південного Судану офіційно визнана голодом.

Із серйозним дефіцитом продуктів харчування зіткнулися більше 5 мільйонів жителів південно-східній Нігерії.

В Сомалі, за словами Генерального секретаря ООН, стрімко зростають ціни на продовольство, домашні тварини гинуть також через відсутність кормів. Медики повідомляють про загрозу виснаження більше мільйона сомалійських дітей у віці до п'яти років.

Важка ситуація склалася також в Ємені, де продовольчої допомоги потребують близько 7, 3 мільйони осіб.

Генеральний секретар ООН повідомив, що у всіх цих чотирьох країнах ООН здійснює плани надзвичайних заходів. Проте для активізації цієї роботи організаціям катастрофічно не вистачає фінансових коштів.

«Найбільша перешкода, з якими ми зараз стикаємося, - це фінансування. На гуманітарні операції в цих чотирьох країнах необхідно до кінця року зібрати 5, 6 мільярда доларів США. З тим, щоб запобігти катастрофі, нам необхідно вже до кінця березня мати, щонайменше 4,4 мільярда доларів США», - сказав Антоніу Гутерріш. Однак, за його словами, на сьогоднішній день з цієї суми зібрано всього 90 мільйонів доларів США, по два центи на кожний необхідний долар.

Глава ООН закликав донорів проявити солідарність з жителями Ємену, Нігерії, Сомалі та Південного Судану і виділити необхідні кошти.

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«Життя мільйонів людей залежить від нашої колективної можливості діяти. У світі достатку немає ніяких виправдань такій бездіяльності», - заявив Генеральний секретар.