Емоційне вигорання медиків призводить до збільшення кількості лікарських помилок - дослідження

12:00, 23 лютого 2017
Зарубіжні новини
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Що глибше у медичного працівника виражено синдром емоційного вигорання, то з меншою часткою ймовірності він буде вважати роботу у сфері охорони здоров'я своїм покликанням.

liveinternet.ru

На думку авторів дослідження, подібне ставлення до медицини має негативні наслідки як для самих лікарів, так і для їхніх пацієнтів, пише Mayo Clinic Proceedings.

Читайте такожДепресія і тривожний розлад можуть провокувати розвиток онкозахворювань - вченіУ рамках проведеного дослідження, майже 2,3 тис. американських лікарів було запропоновано пройти тест щодо емоційного вигорання, а також відповісти на ряд питань, які дозволили б визначити, чи вважають вони свою роботу – найважливішою справою життя.

Понад 93% опитаних заявили, що робота приносить їм глибоке внутрішнє задоволення, при цьому тільки 44% були б згодні безкоштовно надавати медичні послуги (за умови відсутності потреби в грошових коштах). Автори роботи також зазначили, що лікарі з більш вираженим синдромом емоційного вигорання частіше відповідали «ні» на питання про те, чи є медицина їх покликанням. Наприклад, серед лікарів без ознак емоційного вигорання, 93% заявили, що при можливості прожити життя заново, вони б знову обрали роботу в медицині.

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За словами авторів роботи, ставлення лікарів до своєї роботи, як до справи життя, вкрай важливо для пацієнтів і всієї системи охорони здоров'я. Вони відзначають, що емоційне вигорання медиків призводить до незадоволеності пацієнтів, збільшення кількості лікарських помилок, підвищення витрат на охорону здоров'я.

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Теги: #емоційне вигорання#робота у медицині#лікарські помилки