Вчені виявили гени, що захищають зрілих людей від стресу

Дослідники з Університету Орегона виявили: існують гени, які захищають організм від стресу. Це гени LLC, які стають активними, коли людина досягає середнього віку. Через сильний стрес або збій циркадних ритмів гени LLC можуть "прокинутися" раніше, повідомляє The Daily Mail.

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Вчені провели дослідження на плодових мушках. Дослідники піддавали мушок окислювальному стресу, що ушкоджує мозкові оболонки. Фахівці помітили: у молодих мушок окремі гени, пов'язані з реакцією на стрес, активувалися слабо або взагалі не діяли. А у старих мушок відзначалася ритмічна і висока активність цих генів.

За словами вчених, мінімум 25 генів LLC стають активнішими з віком. Функції деяких генів досі невідомі. Гени LLC намагаються захистити нервову системувід проблем, що виникають в процесі старіння. Вони необхідні під час стресу, але постійна активація цих генів може бути небезпечна. Так, відомо, що активність деяких генів LLC підвищена у людей, які страждають на рак.

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Фахівці сподіваються, що їх відкриття допоможе дізнатися більше про циркадні ритми. Дослідження показали: порушення циркадних ритмів призводить до прискорення процесу старіння. Можливо, гени LLC грають в цьому певну роль.